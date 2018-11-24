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روحاني يكذب: ساعدنا العراق بلا مقابل!
2018/11/24 | 15:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ​واصل الرئيس الإيراني حسن روحاني كذبه قائلا "دفعت دول إسلامية مليارات الدولارات لدول غربية لحمايتها وبالتالي التعرض للإذلال".

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