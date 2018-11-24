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ماذا يحمل لك حلم ضياع الطريق؟
2018/11/24 | 15:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أحياناً تعكس الأحلام التي تراودنا أثناء نومنا، مشاعرنا أو المخاوف التي تقلقنا في حياتنا الواقعية، بحيث تتجسد في حلم غريب يصعب علينا تفسيره بأنفسنا.

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