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علم النفس يفسر الأسباب البيلولوجية للاكتئاب
2018/11/24 | 15:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصبح الاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية إنتشارا في الفترة الأخيرة ، و في دراسة أجراها Yumiko Saito) و - Yuki Kobayash باحثون من جامعة هيروشيما في اليابان) ، كشفت آلية بيولوجية جديدة لتفسير أسباب الاكتئاب.

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