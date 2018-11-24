علم النفس يفسر الأسباب البيلولوجية للاكتئاب

2018/11/24 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح الاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية إنتشارا في الفترة الأخيرة ، و في دراسة أجراها Yumiko Saito) و - Yuki Kobayash باحثون من جامعة هيروشيما في اليابان) ، كشفت آلية بيولوجية جديدة لتفسير أسباب الاكتئاب.

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