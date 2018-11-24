«القطاع الخاص» يدعو للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في غزة 

2018/11/24 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، اليوم السبت، نداءً لإنهاء الانقسام، بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من مباحثات المصالحة في القاهرة.

وقال عضو المجلس التنسيقي ناهض عيد، خلال مؤتمر صحفي عقد أمام مقر جمعية رجال الأعمال بمدينة غزة: “إنه انطلاقًا من وحدة الدم والأخوة والمصير الواحد، وتزامنًا مع ذكرى استشهاد الراحل ياسر عرفات 14 نطلق نداءً عاجلاً من قلب غزة لإنهاء الانقسام”.

ويتضمن النداء قيام حكومة الوفاق الوطني بعقد اجتماعها المقبل في قطاع غزة مع توفير الأمن لها ولكافة مرافقها، وتسهيل مهمة تسلمها كافة المهام المنوطة بها في محافظات غزة بما في ذلك الجباية الداخلية.

ودعا عيد إلى توحيد كافة القوانين والأنظمة ودمج إدارة جميع الوزارات في محافظات الوطن كافة، مطالبا حكومة الوفاق الوطني لصياغة برنامج تنمية اقتصادية واجتماعية طارئة لإنقاذ الاقتصاد المنهار، وتوفير فرص عمل في المحافظات الجنوبية.

وشدد عيد على ضرورة دمج الكادر الوظيفي حسب اتفاقات أكتوبر لعام 2017، وتسديد الحكومة لرواتب الموظفين كاملة مع محافظات غزة حسب الاتفاقات الموقعة، كما دعا الحكومة لتولي الإعداد لتجديد الشرعيات على كافة المستويات، لبدء بانتخابات بلدية بعد 3 شهور ثم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور.

وطالب عيد بتولي حكومة الوفاق الفلسطينية معالجة كافة المشاكل العالقة مع الجانب الإسرائيلي، بما فيها حرية حركة السلع والأفراد؛ أسوةً بالمحافظات الشمالية، وإلغاء آلية GRM “العقيمة التي استنزفت مقدرات القطاع الخاص بلا رحمة”.

وأكد على ضرورة تشكيل لجان متخصصة برعاية الجانب المصري وجامعة الدول العربية، لإنهاء كافة الملفات الخلافية، وتنهي أعمالها خلال “3” شهور بما فيها موضوعات الأجهزة الأمنية والقضاء وسلطة الأراضي.

ودعا عيد إلى تشكيل لجنة وطنية تضم القطاع الخاص والشخصيات الوطنية والتنظيمات الفلسطينية لرعاية الحوارات اللازمة من أجل تنفيذ بنود هذا النداء بالتنسيق مع كل ذوي العلاقة المتفق عليهم.

وشدد على ضرورة عقد اجتماع وطني شامل لصياغة الخطط والاستراتيجيات اللازمة، لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين وأهمها مواجهة ما يسمى “صفقة القرن”.

وثمن عيد الجهد المصري ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة السيادية المصرية، داعيًا إياهم للاستمرار في جهودهم حتى تحقيق المصالحة في أسرع وقت ممكن.

وناشد الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالاستجابة لهذا النداء، والإعلان عن البدء الفعلي بتطبيق اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام.

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