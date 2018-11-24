المركز والأقليم.. شهر عسل جديد

2018/11/24 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / واثق الجابري … خُتمت حقبة من النزاعات والمناوشات بين أقليم كوردستان وحكومة بغداد، بنزول طائرة السيد مسعود البارزاني في مطار بغداد، وبإستقباله من رئيس البرلمان وهادي العامري، ومجموعة من السياسين والبرلمانيين والوزراء.بجعبة الرجل ملفات معلقة بين الطرفين، وحكومة بغداد كفيلة بإدامة شهر عسل، طالما تبدد بعد فترة من كل حوارات سابقة.الزيارة […]

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