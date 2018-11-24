عمليات بغداد تعتقل متهماً بـ(الدكة العشائرية) اثناء التلبس

2018/11/24 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم السبت تمكن القوات الأمنية في شرطة النجدة من اعتقال متهم وفق قانون مكافحة الإرهاب الاجتماعي.

وقالت في بيان لها تلقته (المستقلة) “تمكنت القوة من اعتقال متهم بإطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين أثر خلاف عشائري، وهو ما يعرف بـ(الدكة العشائرية)، في منطقة حي البساتين”.

وتابعت “تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، إذا ألقت القبض على متهم بالإرهاب، في منطقة بغداد الجديدة، في حين تم اعتقال متهم بالسرقة في منطق الحبيبية، ومتهم آخر بتهمة السرقة في منطقة ابي غريب، كما تم اعتقال متهم بالتزوير في منطقة المحمودية جنوبي بغداد، ومتهم آخر بالاحتيال في منطقة المحاسنة غربي بغداد”.



(النهاية)

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