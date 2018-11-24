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حذاؤها أنقذها من الاغتصاب
2018/11/24 | 15:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)… تمكنت امرأة من محاربة شخص يشتبه في أنه كان يريد اغتصابها باستخدام كعب حذائها “ديتشمان”، الذي يساوي 20 جنيهاً إسترلينياً، بضربه على رأسه.

وبحسب موقع “ميرور” كانت “شيري باركر” البالغة من العمر 49 عاماً عائدة إلى منزلها في ديربي في حوالي الساعة 1.35 صباحاً بعد حفل عيد ميلاد صديقتها عندما تتبعها الرجل، فحاولت الهروب منه، فأخذت تدخل في منعطفات عشوائية في الشارع لمحاولة تجنب الرجل المجهول؛ لكنه لحق بها، وأمسك بذراعها مما أصابها ببعض الخدوش.

ولحسن حظ السيدة “باركر”، كانت قد غيرت حذاءها الـ”ديتشمان” المنقذ ولبست آخر مسطحاً، وخلال فترة الهرولة، نزعت حذاءها من حقيبتها، وضربت بكعبه رأس الرجل المهاجم، فأصابته ثم دفعته وهربت.

ثم ركضت السيدة باركر إلى منزلها، وفتحت الباب الأمامي وانهارت في الممشى قبل أن تنفجر في البكاء.

وقد أبلغت السيدة “باركر” الشرطة بالحادث وأعطتهم مواصفاته للبحث عنه والقبض عليه.

ومنذ ذلك الحين تخاف السيدة “باركر” من الخروج من المنزل، فقد أصبحت دائمة المكوث فيه.

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