الجيل الجديد تطالب الحكومة الاتحادية بإعلان الاتفاقية الاخيرة لتصدير النفط من كركوك

2018/11/24 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالبت كتلة الجيل الجديد، الحكومة الاتحادية بإعلان الاتفاقية الاخيرة مع اقليم كردستان بشأن تصدير النفط من كركوك.

ودعت الكتلة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الحكومة الاتحادية الى “العمل لحل المشاكل المعلقة مع اقليم كردستان وبالاتفاق علنا وبكل شفافية من خلال تطبيق الدستور”.

وتابع البيان، ان “كتلة الجيل الجديد تطالب الحكومة الاتحادية بالاعلام عن الاتفقية الاخيرة لتصدير نفط كركوك لمجلس النواب العراقي والغاء جميع التفاقيات الغير معلنة لتصدير وبيع النفط التي تذهب وارداتها لمصالح الاحزاب والعوائل السياسية”.

وشددت الكتلة على “ضرورة اعادة كل مستحقات المالية من البترودولار لمحافظة كركوك وانهاء النزاعات والصراعات بين الاحزاب التي اثرت سلبا على جياة المواطن”، مؤكدة ان “الدستور هو الفاصل لتنظيم العلاقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية”.

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