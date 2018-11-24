2018/11/24 | 15:22

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السبت 24 نوفمبر 2018 | 03:20 مساءً

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نائبة عن الحكمة تطالب بتثبيت العقود: لا تتجاهلونهم

بغداد/..



طالبت النائبة عن تيار الحكمة سعدية العقابي، السبت، بتثبيت موظفي العقود، فيما حذرت من تجاهل مطالبهم.

وقالت العقابي في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب وحضرته "عين العراق نيوز"، إنه "هل من المعقول ان الاف الموظفين بصفة عقود لم يتم تثبيتهم على الرغم من عملهم لسنوات"، مشيرة الى ان "هناك اكثر من 24 الف موظف مصيرهم مجهول ويعيشون بقلل او تجميدهم كما حصل لموظفي العقود".

واضافت ان "التجاهل المستمر سيؤدي الى فقدان الطاقات الكبيرة وذات الخبرة"، مطالبة الحكومة بـ"اعطاء حقوق الموظفين بصفة عقود وتثبيتهم على الملاك الدائم".

وحذرت من "عدم الاستجابة لمطالبهم وسنخرج بتظاهرات لحين تثبيتهم على الملاك الدائم".



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