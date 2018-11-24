الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لإضراب عام

2018/11/24 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل كبرى النقابات العمالية في تونس عن اضراب عام يشكل كامل المؤسسات الاقتصادية والوظيفة العمومية في 17 يناير/ كانون الثاني المقبل

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