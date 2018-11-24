English | وظائف


الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لإضراب عام
2018/11/24 | 16:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل كبرى النقابات العمالية في تونس عن اضراب عام يشكل كامل المؤسسات الاقتصادية والوظيفة العمومية في 17 يناير/ كانون الثاني المقبل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لإضراب عام) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لإضراب عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).


كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ البرلمان يصوت على قرار بشأن غرق 7.5 مليار دينار وبناية المركزي
⋙ “واع” تنشر صيغة القرار الذي صوت عليه البرلمان بشأن ازمة السيول
⋙ بثلاثية مذلة.. ريال مدريد يتلقى أول صفعة تحت قيادة سولاري
⋙ أداة تساعدك على التخلص من إدمان فيسبوك وإنستغرام
⋙ الحزب الديمقراطي يكشف ابرز ملف ناقشه مسعود بارزاني في بغداد
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | حيدر الفوادي : عبد المهدي سيقدم الفياض ضمن الاسماء المرشحة للوزارات المتبقية
⋙ شاهد بالفيديو | المرصد الخبري مع مسلم البياتي - 2018/11/24
⋙ بالصور| كايلي جينر تخطف الأنظار بإطلالة "باربي"
الأكثر شيوعا