رئيس الليجا ينفي تهمة المنشطات عن راموس

2018/11/24 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر دافع رئيس الليجا الإسبانية خافيير تيباس عن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس بعد الاتهمات له بتعاطي المنشطات قبل نهائي دوري الأبطال 2017.

وكانت تسريبات نُشرت مساء الجمعة اتهمت راموس بفشله في اختبار المنشطات الخاص بنهائي دوري الأبطال 2017 وتسببه بمشكلة تخص نفس الأمر بلقاء بالليجا.

وعلق تيباس في تصريحات نقلتها "ماركا": "الأمر مفاجيء بالنسبة لي، سنرى ما سيحدث، أعتقد أن الأمر فيه نوع من اللبس".



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وأضاف: "بعض الأحيان اللاعب يأخذ دواء لغرض معين ويظهر في الفحوصات، أعتقد هذا هو الأمر، لا أن ريال مدريد أو راموس ضالعون بالأمر بأي شكل".

وأتبع تيباس: "أعرف رأي بيريز فيما يخص المنشطات لأنه من أكثر الأشخاص المناهضين لفكرة وجودها في عالم الرياضة".

وختم: "سنرى بخصوص الأمر، نعرف مصدر تلك التسريبات، لا يوجد قرصنة، هناك من يعطيهم تلك المعلومات".

وأصدر ريال مدريد بياناً رسمياً نفى فيه الاتهامات بحقه وراموس ونفى حدوث أي تعاطي للمنشطات.

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