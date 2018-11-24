ولفرهامبتون ينقض على كيتا بالدي في يناير

2018/11/24 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر يطمح نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، للحصول على خدمات الجناح السنغالي كيتا بالدي في يناير القادم.

بالدي يقضي الموسم الحالي معاراً إلى إنتر من موناكو، بوجود شرط يسمح للنادي الإيطالي التعاقد معه بشكل نهائي.

ولكن صاحب الـ23 عاماً لم يظهر كثيراً مع إنتر هذا الموسم، حيث لعب 3 مرات فقط كأساسي حتى الآن.



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موقع "توتو ميركاتو ويب" أكد أن إنتر سيُعيد اللاعب لموناكو بالميركاتو الشتوي لعدم حاجته له بصفوفه.

أومتيتي وسيميدو في مهب الريح 😅🔵🔴(📸: IG fcbarcelona ) pic.twitter.com/cXDOe8YTYg

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 24, 2018وهو ما يمنح ولفرهامبتون فرصة الانقضاض على الصفقة، لتدعيم صفوف الفريق بمنتصف الموسم.

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ورغم البداية السيئة للسنغالي مع إنتر، إلا أنه لازال يمتلك سمعة طيبة كأحد أفضل الأجنحة في أوروبا.

ويأتي ذلك بعدما سجل 8 أهداف مع موناكو بعد انتقاله للفريق الفرنسي قادماً من لاتسيو.

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