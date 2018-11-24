ميسي يبحث عن انتصار تاريخي على أتلتيكو مدريد

2018/11/24 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر يبحث هداف برشلونة التاريخي، ليونيل ميسي، عن تحقيق إنجاز تاريخي جديد في مباراة أتلتيكو مدريد مساء اليوم، السبت، في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو صاحب المركز الثالث.

تكسير عظام وحسم بطولات - أشهر 10 قصص في تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد وحقق ميسي الفوز على أتلتيكو مدريد في 16 مباراة بالدوري الإسباني من أصل 24 لقاء وتمكن من تسجيل 23 هدفًا أمامهم في الليجا.



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ويعد أسطورة ريال مدريد، راؤول جونزاليس، هو أكثر اللاعبين تحقيقًا للفوز على أتلتيكو مدريد في الليجا بواقع 17 مباراة من أصل 28 لقاء لعبه أمام الروخي بلانكوس.

وسجل هداف ريال مدريد التاريخي سابقًا 11 هدفًا على أتلتيكو مدريد.

أومتيتي وسيميدو في مهب الريح 😅🔵🔴(📸: IG fcbarcelona ) pic.twitter.com/cXDOe8YTYg

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 24, 2018وقد يعادل ليو رقم راؤول القياسي ويصبح أكثر لاعب في تاريخ الليجا فوزًا على أتلتيكو مدريد.

وفي المجمل، حقق البرغوث 22 انتصارًا على أتلتيكو مدريد من أصل 36 مباراة بجميع البطولات، بينما لم يلعب راؤول الديربي سوى في الليجا فقط.

وكانت أكثر فترة غاب فيها ميسي عن الانتصار على أتلتيكو مدريد في موسم 2013-2014، إذ تعادل الفريقين في 5 مباريات وخسر البلوجرانا لقاءً وحيدًا.

برشلونة لم يحقق أي فوز من قبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ويحتاج للانتصار للاحتفاظ بصدارة ترتيب الدوري الإسباني.





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