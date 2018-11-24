سعيد الوجاني - هل عدد الصلوات وعدد الركعات ممارسات شرعية ؟

2018/11/24 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني يلاحظ وفي جميع المعمور ، ان المسلمين يؤدون في اليوم خمس صلوات هي ، الفجر ، الصبح ، الظهر ، العصر ، المغرب ، والعشاء .كذلك يلاحظ ، أن كل صلاة من هذه الصلوات ، لها عدد ركعات تختلف من صلات الى أخرى .هناك صلوات بها ركعتين كالفجر والصبح ، وهناك صلوات بها اربع ركعات كالظهر ، و العصر ، والعشاء .وهناك صلاة بها فقط ثلاثة ركعات كالمغرب .السؤال الذي نود طرحه للنقاش الجاد ، وليس للاتهام الر......

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