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#سعيد الوجاني - هل عدد الصلوات وعدد الركعات ممارسات شرعية ؟
2018/11/24 | 16:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الوجاني يلاحظ وفي جميع المعمور ، ان المسلمين يؤدون في اليوم خمس صلوات هي ، الفجر ، الصبح ، الظهر ، العصر ، المغرب ، والعشاء .

كذلك يلاحظ ، أن كل صلاة من هذه الصلوات ، لها عدد ركعات تختلف من صلات الى أخرى .

هناك صلوات بها ركعتين كالفجر والصبح ، وهناك صلوات بها اربع ركعات كالظهر ، و العصر ، والعشاء .

وهناك صلاة بها فقط ثلاثة ركعات كالمغرب .السؤال الذي نود طرحه للنقاش الجاد ، وليس للاتهام الر......

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