عماد علي - لماذا ترجمت كتاب الشخصية المحمدية الى اللغة الكوردية؟ (2)

2018/11/24 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي كما هو المعلوم عن هذا الكتاب الشيق و المعتبر انه كُتب في ظروف اجتماعية و ثاقفية و اقتصادية خاصة في العراق, اي ذلك العراق في انئذ من المرحلة و ما كان عليه، بحيث لم تؤثر قيد انملة ما فرزه الواقع و ما توارثه طوال القرون على خلفية الكاتب في انشعاله بهذا الكتاب و لم يبدر منه اي خوف او شكوك او حذر اوحساب لهذا و ذاك على حساب حيادية و علمية الكتاب، و كما اعتقد ربما لكونه واقعي، لانه يعلم بانه لم ينشره الا......

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