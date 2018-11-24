رئيس البرلمان: الجلسة المقبلة ستكون لإكمال الكابينة الوزارية

2018/11/24 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

رفع مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلسته الى الاثنين المقبل، فيما أكد الحلبوسي ان الجلسة المقبلة ستكون لاكمال الكابينة الوزارية.

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