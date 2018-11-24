English | وظائف


رئيس البرلمان: الجلسة المقبلة ستكون لإكمال الكابينة الوزارية
2018/11/24 | 16:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد

رفع مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلسته الى الاثنين المقبل، فيما أكد الحلبوسي ان الجلسة المقبلة ستكون لاكمال الكابينة الوزارية.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البرلمان: الجلسة المقبلة ستكون لإكمال الكابينة الوزارية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس البرلمان: الجلسة المقبلة ستكون لإكمال الكابينة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).


كامل التفاصيل في: النور نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بثلاثية مذلة.. ريال مدريد يتلقى أول صفعة تحت قيادة سولاري
⋙ أداة تساعدك على التخلص من إدمان فيسبوك وإنستغرام
⋙ الحزب الديمقراطي يكشف ابرز ملف ناقشه مسعود بارزاني في بغداد
⋙ البرلمان يرهن عقد جلسته المقبلة بإكمال الكابينة الوزارية
⋙ امانه بغداد تباشر بتأهيل الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء وسط بغداد تمهيداً لفتتاحها
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | حيدر الفوادي : عبد المهدي سيقدم الفياض ضمن الاسماء المرشحة للوزارات المتبقية
⋙ شاهد بالفيديو | المرصد الخبري مع مسلم البياتي - 2018/11/24
⋙ بالصور| كايلي جينر تخطف الأنظار بإطلالة "باربي"
الأكثر شيوعا