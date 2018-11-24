عاجل.. البرلمان يصوت على قرار بشأن المدن المتضررة من السيول

2018/11/24 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، على صيغة قرار بشأن المدن المتضررة جراء السيول.

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