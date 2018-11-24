سائرون: الوضع الأمني في الموصل مستتب ولكن

2018/11/24 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن تحالف سائرون، اليوم السبت، ان الوضع الأمني في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى مستتب، مشيرا الى" هناك ثغرات أمنية ونقص في القطعات تنذر بخطورة الأيام القادمة".وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن سائرون محمد رضا آل حيدر في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" وفــداً من تحالف سائرون قام بزيارة تفقـدية الى مدينـــة الموصل وقيادة عمليات نينوى للإطلاع على الواقع الأمني استجابة لما ورد في تغريدة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وانسجاما مع مشروع الإصلاح".وأضاف" نود أن نبين ما يلي :-أولا :- أن الوضع الأمني في مدينة الموصل حالياً وكما شاهدناه من خلال جولاتنا مع قائد العمليات والقادة الأمنيين في شوارع المحافظة يعتبر مطمأناً للوهلة الأولى ولكــــن هناك ثغرات أمنية واحتياجات لوجستية ونقص في القطعات تنذر بخطورة الأيام القادمـــة إذا لم يتم تلافيها , على الــرغم من تأكيدات قائد العمليات والقادة الأمنيين والسيد محافظ نينوى برصانة واستقرار الوضع الأمني.ثانياً :- أدعو من هنا القائد العام للقوات المسلحة التوجه مع القادة الأمنيين الى محافظة نينوى للوقوف على واقع الحال الأمني والخدمي لكي يتمكن من تلافي الثغرات والسلبيات وتلبية المستلزمات التي تساعد على الاستقرار في المحافظة , ومنها على سبيل المثال دعم قوات الحدود على الشريط الحدودي بين سوريا والموصل , وإكمال مستلزمات خطوط الدفاع لمنع تسلل الإرهابيين .ثالثــاً :- دعم وزيادة فـــي عدد قوات الشرطة المحلية التي تعمـــل حاليـــا لاتتنـــــاسب مع العدد السكاني للمحافظة .ودعا ال حيدر السياسيين الى"إبعاد خلافاتهم السياسية والشخصية عــن أمــن المحافظة"، لافتا الى انه" سيتم رفع تقرير عن الزيارة الى الجهات المعنية".انتهى

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