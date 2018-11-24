وزارة الدفاع اليمنية : قوى العدوان ليست لديهم نية في ايقاف العدوان وتحقيق السلام لليمنين !

2018/11/24 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية: قوى العدوان ومرتزقتهم ليست لديهم أي رغبة في إيقاف العدوان وتحقيق السلام لليمنيينمصدر عسكري بوزارة الدفاع: طيران العدوان مستمر في شن غاراته الجوية رغم الاستجابة للمبادرات الوطنية المصدر العسكري: طيران العدوان كثف من غاراته وتصعيده في جبهات الحدود والداخل بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي مصدر عسكري بوزارة الدفاع: طيران العدوان شن يوم أمس47 غارة على العاصمة و #صعدة و #حجة و #الحديدة.المصدر العسكري: غارات العدوان أدت الى استشهاد وجرح عدد من المواطنين والحقت اضرار بالممتلكات مصدر بوزارة الدفاع: نحذر العدوان من الاستمرار في قتل أبناء الشعب اليمني واعاقة أي جهود دولية لوقف العدوان وتحقيق السلام

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