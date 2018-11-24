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صورة لـ كلوي كارداشيان وهي ترضع ابنتها وهذا ما عانت منه بسبب حبيبها الخائن
2018/11/24 | 16:41
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الصدى نيوز / ســــــــرى   بعد انتشار فضيحة حبيبها “تريستان تومسون” الذي أقدم على خيانتها قبل موعد ولادتها، قامت النجمة ​كلوي كاردشيان​ بنشر صور لها وهي ترضع ابنتها، وفي إحدى حلقات برنامج تلفزيون الواقع “Keeping Up With The kardashians” ظهرت كاردشيان في غرفة الولادة وحبيبها نجم كرة السلة وعائلتها متواجدين حولها، وبدا عليها التوتر اثر […]

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