2018/11/24 | 16:41

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الصدى نيوز / ســــــــرى فاجأت الراقصة الارمينية الروسية ​صافيناز​ المتابعين بنشر صور لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر اكتسابها وزنا زائدا عند منطقة البطن، ما اثار الجدل بينهم خصوصا وانها معروفة برشاقتها وحرصها على ممارسة التمارين الرياضية.



صافيناز عرفت شهرة واسعة في مصر، وتعد من أشهر الراقصات والاعلى أجراً الى جانب دينا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صافيناز تثير الجدل بإكتسابها وزنا زائدا في منطقة البطن- بالصور وكالة الصدى نيوز الاخبارية.

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