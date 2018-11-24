English | وظائف


القيثارة الخضراء تقسو على نفط ميسان في الدوري الممتاز
2018/11/24 | 16:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القيثارة الخضراء تقسو على نفط ميسان في الدوري الممتاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/24 | 16:44.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيثارة الخضراء تقسو على نفط ميسان في الدوري الممتاز ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيثارة الخضراء تقسو على نفط ميسان في الدوري الممتاز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ مصر تطلق أول معرض دولي للصناعات العسكرية..3-5 ديسمبر
⋙ نائبة تطالب بمعرفة مصير المقابر الجماعية وصرف مستحقات ذوي ضحايا سبايكر
⋙ رئاسة البرلمان تتعهد بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة لمساهمته بكشف الفساد
⋙ مجلس النواب يُصوت على صيغة قرار حول المدن المتضررة جراء السيول
⋙ الحلبوسي يخصص جلسة البرلمان المقبلة لإكمال الكابينة الوزارية ويرفع جلسة اليوم لحينها
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | حيدر الفوادي : عبد المهدي سيقدم الفياض ضمن الاسماء المرشحة للوزارات المتبقية
⋙ شاهد بالفيديو | المرصد الخبري مع مسلم البياتي - 2018/11/24
⋙ بالصور| كايلي جينر تخطف الأنظار بإطلالة "باربي"
الأكثر شيوعا