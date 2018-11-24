2018/11/24 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيثارة الخضراء تقسو على نفط ميسان في الدوري الممتاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/24 | 16:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

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