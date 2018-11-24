باسم قاسم يفرض عقوبات مالية بحق لاعبين اثنين في الصقور

2018/11/24 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:وافقت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، اليوم السبت، على فرض غرامات مالية بحق أثنين من لاعبي فريق كرة القدم وذلك لتخلفهما عن خوض الوحدة التدريبية اليوم تحضيراً لمباراة الشرطة بالجولة التاسعة من دوري الكرة الممتاز يوم الخميس المقبل.

وذكر بيان للنادي تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مدرب القوة الجوية باسم قاسم فرض غرامة مالية على اللاعب كرار نبيل قدرها ثلاثة ملايين دينار، وكذلك غرامة مالية على اللاعب عماد محسن قدرها ثلاثة ملايين مع أبعاد لمباراتين بدوري الكرة الممتاز".واشار الى ان "الهيئة الادارية صادقت على العقوبة التي تم أقرراها من الكادر التدريبي بحق نبيل ومحسن مع إلزام اللاعبين بحضور الوحدات التدريبية اليومية".

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