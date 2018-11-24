ريمونتادا تاريخية.. الشرطة يقلب تأخره بهدف من نفط ميسان الى فوز بخماسية

2018/11/24 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادحقق فريق الشرطة "ريمونتادا" تاريخية، بعدنا قلب تأخره بهدف الى فوز بخمسة اهداف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بغداد ضمن منافسات الاسبوع الثامن من الدوري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز ارتقى الشرطة الى المركز الثاني برصيد 14 نقطة، فيما توقف رصيد نفط ميسان عند النقطة 14 في المركز الخامس.

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