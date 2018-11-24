حيدر هاشم يحرز ميدالية ذهبية للعراق في بطولة رومانيا العالمية لبناء الاجسام

2018/11/24 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادحصد المنتخب الوطني، اليوم السبت، ميدالية ذهبية في بطولة العالم المقامة منافساتها في رومانيا عن طريق اللاعب حيدر هاشم.

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