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الحشد العشبي يفتتح طريق حيوي رابط بين قضائي بيجي والشرقاط في صلاح الدين
2018/11/24 | 16:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الانصار/..

اعلن قيادي في الحشد الشعبي ،السبت، عن افتتاح طريق حيوي رابط بين قضائي بيجي والشرقاط في محافظة صلاح الدين.

وقال امر اللواء 15 في الحشد عشم الجبوري، ان “اللواء 51 في الحشد الشعبي انهى العمل بالطريق الرابط بين قرية البوجواري مع قرية المسحك مرورآ بمنطقة الفتحة شمال صلاح الدين”، مبينا ان ” جهود واسعة […]

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