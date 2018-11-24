2018/11/24 | 16:47

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الصدى نيوز / ســــــــرى طور علماء بريطانيون فيروساً معدلاً وراثياً بإمكانه قتل الخلايا السرطانية وتدمير أماكن اختبائها، وكذلك الخلايا الحامية لها، حسب ما أوردت صحيفة “The Sun” البريطانية.



يستهدف الفيروس الخلايا السرطانية، وكذلك الخلايا السليمة التي يتم خداعها لتتحول إلى حماية السرطان من دفاع الجهاز المناعي.



ويتمثل دور الخلايا الليفية في حماية أنواع مختلفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذا الفيروس قد يقضي على خلايا السرطان تماماً وكالة الصدى نيوز الاخبارية.

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