الاتحاد المصري يهدد الزمالك بحرمانه من جماهيره خلال المباريات

2018/11/24 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيخوض الأهلي حامل اللقب والمتذيل الحالي لترتيب الدوري المصري لكرة القدم أول مباراة بالمسابقة بعد غياب طويل عقب أيام من إقالة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون عندما يستضيف المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل.

وسيسعى الأهلي لاستعادة هيبته عندما يعود للمواجهات المحلية ضمن الجولة 16.

وخسر الأهلي بطل دوري أبطال افريقيا أمام الترجي التونسي قبل أسبوعين ثم ودع كأس العرب للأندية الأبطال أمام الوصل الإماراتي يوم الخميس الماضي ليقرر مجلس الإدارة إقالة كارتيرون.

وسيقود محمد يوسف المدرب المساعد تدريبات الفريق بعد تكليفه بالمهمة مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في ذيل الترتيب لأول مرة بسبب تأجيل تسع مباريات له لانشغاله بخوض مباريات دوري أبطال افريقيا وكأس العرب.

ويملك البطل التاريخي للمسابقة 11 نقطة من ست مباريات بينما يتصدر الزمالك المسابقة برصيد 29 نقطة من 12 مباراة.

وتنطلق مباريات الجولة غدا الأحد بثلاث مباريات حيث يلتقي الإنتاج الحربي مع المصري البورسعيدي المتعثر منذ انتقال مدربه حسام حسن لتدريب بيراميدز.

وسيقود الفريق البورسعيدي فنيا مصطفى يونس عقب استقالة ميمي عبد الرازق بعد الخسارة 3-صفر أمام حرس الحدود في الجولة الماضية.

وحذر مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي، زميل يونس السابق في الأهلي، من صحوة المصري.

وقال مختار لرويترز “طالبت اللاعبين بعدم الاستهانة بالمصري لأنه يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة ويملك القدرة على استعادة الانتصارات سريعا.

“طالبتهم كذلك بعدم التفريط في أي نقطة حتى ننهي المسابقة بين الأربعة الكبار”.

ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 22 نقطة فيما يحتل المصري المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة من عشر مباريات وله خمس مباريات مؤجلة.

ويلتقي طلائع الجيش بقيادة مدربه الجديد البلجيكي لوك ايميل مع الاتحاد السكندري.

ويحل إنبي المتعثر ضيفا على مصر للمقاصة الذي يشارك بيراميدز في المركز الثاني.

ويخوض الزمالك اختبارا سهلا نسبيا أمام الجونة بعد غد الاثنين الذي يشهد أيضا مواجهتي بتروجت مع سموحة وحرس الحدود مع وادي دجلة.

* الزمالك يسعى للتمسك بالقمة

ويستعيد الزمالك أمام الجونة خدمات الثلاثي كابونجو كاسونجو والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي بعد غيابهم عن الفوز 2-1 على الداخلية الجولة الماضية.

وتأكدت سلامة المدافع محمود علاء وعدم تأثره بالشد العضلي الذي تعرض له في نهاية مباراة الداخلية.

وتختتم مباريات الجولة يوم الأربعاء المقبل بمواجهة تجمع بين النجوم مع بيراميدز.

وتأجلت مباراة الداخلية والإسماعيلي لانشغال الأخير بخوض مباراة في الدور التمهيدي للموسم الجديد من دوري أبطال افريقيا.

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