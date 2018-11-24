مالي تؤكد مقتل القيادي المتشدد أمادو كوفا

2018/11/24 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بازوم محمد، أمام البرلمان، إن “رئاسة الأركان النيجرية، ومقرها تورودي، المكلفة الوضع على الحدود مع بوركينا فاسو، نشرت قوات كبيرة دخلت الخميس غابة صغيرة، حيث يتم تطهير كل المعسكرات الموجودة فيها”.

وتمتد منطقة تورودي جنوب غرب تيلابيري على طول الحدود مع بوركينا فاسو، حيث تدهور الوضع كثيرا في الأشهر الأخيرة.

وأكد الوزير، أن العمليات “مستمرة” ضد هذه المجموعات المسلحة، “التي تأتي من جهة بوركينا فاسو، وتقوم بالدعوة في العديد من البلدات في النيجر”.

وتابع أن هجوما نيجريا آخر أطلق “قبل 10 أيام” سمح بطرد “إرهابيين” ماليين من منطقة تيلابيري أتوا لجمع الزكاة من القرويين.

وأشاد بـ”بتحسن الوضع الأمني”، خصوصا في غرب تيلابيري، التي تشهد هجمات دامية من المجموعات المسلحة القادمة من مالي.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 قتل أربعة جنود أمريكيين وخمسة جنود نيجيرين في هجوم إرهابي قرب تونغو تونغو في منطقة تيلابيري.

وتيلابيري جزء من منطقة ليتباكو غورما، الواقعة على حدود النيجر-بوركينا-مالي، التي أصبحت “ملجأ للإرهابيين”، بحسب سلطات هذه الدول.

ومددت السلطات مؤخرا حال الطوارئ المطبق في المنطقة منذ مارس/ آذار 2017.

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