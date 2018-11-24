English | وظائف


سائرون من الموصل: الوضع مطمئن وهناك ثغرات يجب تلافيها
2018/11/24 | 16:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد ذكر النائب عن تحالف سائرون، محمد رضا آل حيدر، ان الوضع الامني في الموصل يعتبر مطمئنا، مشيرا الى ثغرات يجب تلافيها.

وقال آل حيدر في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، ان “الوضع الأمني في مدينة الموصل حالياً وكما شاهدناه من خلال جولاتنا مع قائد العمليات والقادة الأمنيين في شوارع المحافظة يعتبر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون من الموصل: الوضع مطمئن وهناك ثغرات يجب تلافيها) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون من الموصل: الوضع مطمئن وهناك ثغرات يجب تلافيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).


كامل التفاصيل في: الرشيد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الرافدين.. يحذر من مكاتب تروج لمنح السلف ويخول جهة واحدة لهذا الشأن
⋙ شاهد بالفيديو | المرصد الخبري مع مسلم البياتي - 2018/11/24
⋙ القبض على امرأة هربت الى اربيل.. ماهي تهمتها؟
⋙ الريال يعود للنتائج السلبية ويخسر امام ايبار بالثلاثة
⋙ تركيا تبدي استعدادها لتقديم المساعدات إلى ضحايا السيول في العراق
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | المرصد الخبري مع مسلم البياتي - 2018/11/24
⋙ شاهد بالفيديو | مسلسل الوان الرماد - الحلقة ٢
⋙ بالصور| كايلي جينر تخطف الأنظار بإطلالة "باربي"
الأكثر شيوعا