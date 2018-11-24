سائرون من الموصل: الوضع مطمئن وهناك ثغرات يجب تلافيها

2018/11/24 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد ذكر النائب عن تحالف سائرون، محمد رضا آل حيدر، ان الوضع الامني في الموصل يعتبر مطمئنا، مشيرا الى ثغرات يجب تلافيها.وقال آل حيدر في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، ان “الوضع الأمني في مدينة الموصل حالياً وكما شاهدناه من خلال جولاتنا مع قائد العمليات والقادة الأمنيين في شوارع المحافظة يعتبر […]

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