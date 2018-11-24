2018/11/24 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:طالب لجنة العمل والهجرة والمهجرين النيابية، اليوم السبت، بتشكيل لجان حكومية لتعويض المتضررين جراء السيول الاخيرة.وقال عضو اللجنة رعد الدهلكي في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة اعضاء اللجنة وحضرته "الغد برس"، ان "السيول التي ضربت اهالي نينوى وصلاح الدين اشبه بالكارثة الطبيعية، والتي من المحتمل امتدادها لمحافظات الوسط والجنوب".

واوضح ان "لجنة العمل والهجرة والمهجرين توجهت في وقت مبكر الى وزارة الهجرة وعلى الرغم من عدم وجود دوام رسمي لكن الوزارة تعمل بكافة اقسامها لاحتواء الازمة"، مبينا ان "الاجتماع مع الوزارة خرج بتوصيات ومقررات تم طرحها على على مجلس النواب ومنها، تخصيص اموال لوزارة الهجرة والمهجرين، والعمل على مطالبة الحكومة لاستنفار كافة جهودها"، مطالبا الحكومة بـ "تعويض ذوي المفقودين وتعويض املاكهم التي تعرضت للدمار".ودعا الدهلكي الى "تشكيل لجنة تعويضات من ميزانية الطوارئ واستحضارات في المحافظا الجنوبية خوفا من امتداد السيول، موضحا ان "التوصيات طالبت الحكومة الى عودة النازحين الى مناطقهم وغلق الملف"، مؤكدا ان مجلس النواب صوت على كافة التوصيات ورفعها الى مجلس النواب لتنفيذها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة النيابية تطالب بتعويض المتضررين جراء السيول ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة النيابية تطالب بتعويض المتضررين جراء السيول ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).