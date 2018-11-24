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البرلمان يصوت على قرار بشأن السيول ويخصص الجلسة المقبلة لاستكمال الحكومة
2018/11/24 | 16:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب يوم السبت على صيغة قرار حول المدن المتضررة جراء السيول الجارفة.

ولقي 10 اشخاص حتفهم فيما اصيب 22 اخرين بجروح جراء اجتياح السيول الجارفة لمناطق في عدد من المحافظة الجنوبية والشمالية العراقية حسب اخر احصائية اعلنتها وزارة الصحة.

وعلى صعيد اخر رفع رئيس مجلس النواب الجلسة الى يوم الاثنين المقبل، معلنا ان الجلسة المقبلة ستكون لإكمال الكابينة الوزارية.

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