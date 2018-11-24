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عاجل.. قطع طريق (ديالى - واسط) مع وصول أولى موجات السيول
2018/11/24 | 16:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل..

قطع طريق ديالى - واسط مع وصول أولى موجات السيول

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