بالصور| كايلي جينر تخطف الأنظار بإطلالة

2018/11/24 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتنقّلُ نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر (21 عامًا)، بين الولايات الأميركية المُختلفة ترويجًا لأحدث مجموعات المكياج التي أطلقتها مُؤخرًا من إمبراطورية المكياج التي تمتلكها "كايلي كوزمتس".

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