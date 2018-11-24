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بالصور| كايلي جينر تخطف الأنظار بإطلالة
2018/11/24 | 16:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تتنقّلُ نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر (21 عامًا)، بين الولايات الأميركية المُختلفة ترويجًا لأحدث مجموعات المكياج التي أطلقتها مُؤخرًا من إمبراطورية المكياج التي تمتلكها "كايلي كوزمتس".

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