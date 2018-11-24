رئيس ريال مدريد يعلن بقاء البرازيلي مارسيلو حتى نهاية الموسم

2018/11/24 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أرئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز قد أخبر حاشية مارسيلو أن البرازيلي سيبقى في برنابيو حتى نهاية الموسم.

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