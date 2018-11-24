2018/11/24 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، اليوم السبت، عن استنفار جميع الجهود وبكافة المحافظات لمواجهة السيول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطة محكمة لتصريف مياه السيول المقبلة باتجاه الأنهر والمسطحات المائية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطة محكمة لتصريف مياه السيول المقبلة باتجاه الأنهر والمسطحات المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).