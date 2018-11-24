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خطة محكمة لتصريف مياه السيول المقبلة باتجاه الأنهر والمسطحات المائية
2018/11/24 | 17:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، اليوم السبت، عن استنفار جميع الجهود وبكافة المحافظات لمواجهة السيول

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