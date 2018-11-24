2018/11/24 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرامات مالية بحق لاعبين اثنين من القوة الجوية

بغداد/..



وافقت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية على فرض غرامات مالية بحق أثنان من لاعبي فريق كرة القدم وذلك لتخلفهما عن خوض الوحدة التدريبية اليوم السبت تحضيراً لمباراة الشرطة بالجولة التاسعة من دوري الكرة الممتاز يوم الخميس المقبل.

وقرر مدرب القوة الجوية باسم قاسم فرض غرامة مالية على اللاعب كرار نبيل قدرها ثلاثة ملايين دينار، وكذلك غرامة مالية على اللاعب عماد محسن قدرها ثلاثة ملايين مع أبعاد لمباراتين بدوري الكرة الممتاز .

وصادقت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية على العقوبة التي تم أقرراها من الكادر التدريبي بحق نبيل ومحسن مع إلزام اللاعبين بحضور الوحدات التدريبية اليومية.انتهى أ د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرامات مالية بحق لاعبين اثنين من القوة الجوية) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرامات مالية بحق لاعبين اثنين من القوة الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).