صدفة غير متوقعة تمنح زوجان 1.8 مليون دولار

2018/11/24 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ تلقى زوجان أميركيان أسعد مفاجأة في حياتيهما، عندما عثرا على بطاقة يانصيب فائزة بمبلغ 1.8 مليون دولار أثناء تنظيف منزلهما بولاية لويزيانا.وكان الزوجان هارولد وتينا إهرنبرغ، يستعدان للاحتفال بعيد الشكر، عندما وجدا البطاقة التي نسيا أمرها تماما.ولدى مراجعة الموقع الإلكتروني لليانصيب، اكتشف الزوجان أن رقم البطاقة فائز بالجائزة الكبرى وقدرها […]

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