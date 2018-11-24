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اكتشاف سر عجيب في ألسنة القطط!
2018/11/24 | 18:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف علماء من جامعة التكنولوجيا في ولاية جورجيا الأمريكية سر خشونة ألسنة القطط ومزاياها الحيوية.كشف علماء من جامعة التكنولوجيا في ولاية جورجيا الأمريكية سر خشونة

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