واع/ القبض على 9 مجندين لداعش في الموصل

2018/11/24 | 18:01

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24/11/2018 17:42:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/ بغداد

القت قوة امنية، اليوم السبت، القبض على 9 مجندين لعصابات داعش الإرهابية في الموصل مركز محافظة نينوى.

وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني، تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي واع) ان" قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية تتمكن من القاء القبض على مجموعة مكونة من تسعة متهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض بقضايا إرهابية".

وأشار ان" المجندين كانوا ضمن الخلايا النائمة التابعة لعصابات داعش الإرهابية، وهم يعملون على نشر الشائعات وزعزعة الاستقرار في مدينة الموصل".

ولفت الى انه" جرى تسليمهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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