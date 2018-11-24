2018/11/24 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..طالب القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، السبت، القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الخارجية وقيادة العمليات المشتركة بالتدخل لوضع حد للتدخلات الأمريكية الخطرة في الشأن العراقي.وقال الحسيني في تصريح لموقع /ألأنصار/، أن “الحكومة العراقية عليها تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في مسألة المخطط الأمريكي الموضوع لاستهداف مقرات الحشد الشعبي في بغداد والمحافظات العراقية”.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في مخطط امريكي يستهدف مقراته alansaar.

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