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الحشد الشعبي يطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في مخطط امريكي يستهدف  مقراته
2018/11/24 | 18:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنصار/خاص..

طالب القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، السبت، القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الخارجية وقيادة العمليات المشتركة بالتدخل لوضع حد للتدخلات الأمريكية الخطرة في الشأن العراقي.

وقال الحسيني في تصريح لموقع /ألأنصار/، أن “الحكومة العراقية عليها تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في مسألة المخطط الأمريكي الموضوع لاستهداف مقرات الحشد الشعبي في بغداد والمحافظات العراقية”.

وأضاف […]

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