ايبار يسحق ريال مدريد بثلاثية نظيفة

2018/11/24 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- حصد نادي ايبار، اليوم السبت، فوزا ساحقا على ضيفه ريال مدريد الذي خسر بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة في الدوري الاسباني.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتأخر النادي الملكي بهدف دون رد، سجله اللاعب الأرجنتيني جونزالو إسكالانتي في الدقيقة 17، في المباراة التي جرت بعد ظهر اليوم على أرض الملعب البلدي في إيبورا.

وأضاف سيرجي إيرنتش الهدف الثاني بالدقيقة 52، ثم أختتم كيكي جارسيا أهداف المباراة بالدقيقة 52.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 20 في المركز السادس، ويرتفع رصيد إيبار الى 18 نقطة في المركز السابع .

وتعد هذه الخسارة الخامسة للنادي الملكي في الليجا هذا الموسم.

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