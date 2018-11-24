وفد مشترك من العراق وإقليم كوردستان يتوجه إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر دولي

2018/11/24 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل يتوجه وفد مشترك من العراق وإقليم كوردستان إلى جنيف للمشاركة في الدورة السابعة عشر من مؤتمر اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها - اتفاقية أوتاوا 1997.وقال مدير عام ديوان مؤسسة الألغام في إقليم كوردستان، نيازي خالد، لشبكة رووداو الإعلامية: "يشارك وفد مشترك من العراق وإقليم كوردستان يوم الإثنين المقبل الموافق 26-11-2018 في اجتماع الدول الأعضاء بمعاهدة حظر الألغام بجنيف".وأضاف أن "رئيس مؤسسة الألغام في إقليم كوردستان، سراج البارزاني سيشارك في الاجتماع".وتابع أن "الاجتماع يستغرق خمسة أيام وسنبحث مع الوفد العراقي العوائق التي تواجه إقليم كوردستان والعراق في عملية رفع الألغام".وأوضح أن "العراق تعهد خلال توقيع الاتفاقية بإزالة جميع الألغام خلال مدة 10 سنوات لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك بسبب الحرب على داعش والتحديات الأخرى".وذكر أن العراق سيطالب خلال اجتماع جنيف بتمديد الفترة المحددة لإزالة الألغام.يذكر أن 164 دولة وقعت على اتفاقية أوتاوا لرفع الألغام وقد انضم العراق إليها في 15-8-2007 حيث يلتزم الأعضاء بعدم إجراء أي تعامل بالألغام ضد الأفراد سواء بصناعتها أو نقلها.

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