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العراق تجتاحه السيول بعد الكويت والاردن

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العراق تجتاحه السيول بعد الكويت والاردن

السبت 24 نوفمبر 2018 - 17:42

سقوط امطار غزيرة تسببت بسيول عارمة لم يشهدها العراق من قبل في المحافظات الشمالية هذه السيول وصل تصريفها الى نهر دجلة مايقارب 3 الاف متر مكعب في الثانية.

سقوط امطار غزيرة تسببت بسيول عارمة لم يشهدها العراق من قبل في المحافظات الشمالية هذه السيول وصل تصريفها الى نهر دجلة مايقارب 3 الاف متر مكعب في الثانية.

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