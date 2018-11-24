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العراق تجتاحه السيول بعد الكويت والاردن
2018/11/24 | 18:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

العراق تجتاحه السيول بعد الكويت والاردن

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العراق تجتاحه السيول بعد الكويت والاردن

السبت 24 نوفمبر 2018 - 17:42

سقوط امطار غزيرة تسببت بسيول عارمة لم يشهدها العراق من قبل في المحافظات الشمالية هذه السيول وصل تصريفها الى نهر دجلة مايقارب 3 الاف متر مكعب في الثانية.

سقوط امطار غزيرة تسببت بسيول عارمة لم يشهدها العراق من قبل في المحافظات الشمالية هذه السيول وصل تصريفها الى نهر دجلة مايقارب 3 الاف متر مكعب في الثانية.

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