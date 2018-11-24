مدرب إيبار: كنا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف في ريال مدريد

2018/11/24 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأعرب خوسيه لويس مينديليبار المدير الفني لفريق إيبار عن سعادته الغامرة بالفوز الذي حققه فريقه اليوم على نظيره ريال مدريد ضمن لقاءات الجولة الـ 13 من الدوري الاسباني.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها لويس بعد المباراة وأكد خلالها أن فريقه كان يستطيع الفوز بنتيجة أكبر على نظيره ريال مدريد.

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وقال لويس: "الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف صعب للغاية وقدمنا أداء جيد طوال المباراة وكنا الأفضل ولم نتراجع أو يهبط أداءنا".

وأضاف: "أضعنا العديد من الفرص وكان لدينا الفرصة لإضافة المزيد من الأهداف، ولم أتوقع الفوز على ريال مدريد فلم أحقق الفوز سوى مرة وحيدة".

واختتم: "هو فوز مهم بعد ان سيطرنا على المباراة من البداية وضغطنا عليهم وحصلنا على ثلاث نقاط هامة للغاية خاصة انها أمام ريال مدريد".

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جدير بالذكر أنه بتلك النتيجة يصعد فريق إيبار للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 18 نقطة، بينما يتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة الـ 20 وفي المركز السادس في انتظار بقية مباريات الجولة.

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