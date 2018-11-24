تغيير ملعب مباراة الشباب والاتفاق بالدوري السعودي

2018/11/24 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن تغيير ملعب مباراة فريقي الاتفاق والشباب المقبلة في الجولة الحادية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت لجنة المسابقات نقل مباراة الفريقين إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض لوجود أعمال صيانة في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وغرد الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم قائلاً : لوجود أعمال صيانة في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام تم نقل مواجهة الاتفاق والشباب في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.



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وكان نادي الشباب قد تلقى خسارة مساء أمس أمام نادي النصر بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة العاشرة، ليحتل الفريق المركز الخامس مؤقتاً برصيد 16 نقطة.

🔔عاجل..لجنة المسابقات تنقل مواجهة #الاتفاق و #الشباب في الجولة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض لوجود أعمال صيانة في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.



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— موقع قول السعودي (@GoalSA) November 24, 2018ويلتقي نادي الاتفاق بعد قليل مع نادي التعاون، في مباراة هامة للفريق من أجل الاقتراب بشكل كبير من الشباب، حيث يمتلك الفريق الاتفاقي 14 نقطة.

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