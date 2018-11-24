دي خيا يقترب من أسطورة مانشستر بالظهور أمام كريستال بالاس

2018/11/24 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر أصبح الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، على أعتاب رقم قياسي جديد مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

دي خيا دخل التشكيل الأساسي لمواجهة يونايتد، والذي يلعب أمام كريستال بالاس، بالجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

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المباراة ستكون رقم 250 لدي خيا مع الشياطين الحمر، منذ انتقاله للنادي الإنجليزي قادماً من أتليتكو مدريد.

أومتيتي وسيميدو في مهب الريح 😅🔵🔴(📸: IG fcbarcelona ) pic.twitter.com/cXDOe8YTYg

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 24, 2018ويقترب بذلك الدولي الإسباني من بيتر شمايكل الحارس الأسطوري ليونايتد، والذي يمتلك برصيده 252 مباراة.

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وانتقل دي خيا ليونايتد في يوليو 2011 بـ22 مليون جنيه إسترليني، لينتزع المركز الأساسي بعرين الفريق منذ تلك الفترة.

ويخوض فريق المدرب جوزيه مورينيو المباراة وهو في المركز الثامن بجدول الدوري، بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

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