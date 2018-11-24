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قرار البرلمان حول مخيمات النازحين والمدن التي تعرضت للسيول
2018/11/24 | 18:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغدادحصل “النور نيوز” على صيغة القرار الذي صوت عليه مجلس النواب حول مخيمات النازحين و المدن التي تعرضت للسيول.

ونص القرار على “تشكيل خلية ازمة وتوفير الجهد لوزارات الدولة المعنية كافة وتمنح صلاحيات كاملة لمعالجة الازمة، وتوفير التخصيصات اللازمة لتعويض المتضررين واعادة الاستقرار للمدن المحررة لضمان عودة النازحين من احتياطي الطوارى لسنة 2018 او من خلال قيام وزارة المالية باجراء المناقلة لتوفير المبالغ اللازمة”.

وقرر مجلس النواب،” زيادة تخصيصات المدن المحررة وتخصيصات النازحين في موازنة عام 2019″.

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