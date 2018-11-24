وزير الشباب والرياضة يوافق على تنظيم وتنفيذ مهرجان رياضي دولي سياحي تحت شعار “بطولة البحر الأحمر الدولية لصيد الأسماك”

2018/11/24 | 18:12

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

في إطار العمل الدائم لتطوير العلاقات المصرية الدولية بجميع دول العالم وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون في كافة المجالات، وفى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على الانفتاح في كافة الأنشطة وإبراز دورها في تنمية السياحة الرياضية، وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تنظيم وتنفيذ مهرجان رياضي دولي سياحي تحت شعار “بطولة البحر الأحمر الدولية لصيد الأسماك” وذلك بمدينة الجونة محافظة البحر الأحمر خلال النصف الثاني من شهر يناير 2019 بالتعاون مع شركة “the winners “.



ومن المقرر أن تتضمن فعاليات ومحاور المهرجان تنظيم احتفاليةبحضور سفراء الدول المشاركة والشخصيات الهامة والرعاة الرسميين للمهرجان، بالإضافة إلى تنظيم بطولة دولية لصيد الأسماك كعمل تنظيمي مشترك تحت شعار “بطولة البحر الأحمر الدولية لصيد الأسماك” بالتنسيق مع الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك،وبمشاركة الدول والفرق المهتمة باللعبة.

كما سيتم تنظيم ملتقى بحري دولي على هامش المهرجان يتضمن ندوات تثقيفية وتوعوية حول المنازعات البحرية والترسيم البحري،والتعريف بأهم الجزر والمحميات البحرية وكيفية التعامل معها والحفاظعليها

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