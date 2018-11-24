2018/11/24 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمير تركي الفيصل، أحد كبار الأمراء في الأسرة الحاكمة السعودية: “إنه لا يمكن الاعتماد على المخابرات المركزية الأمريكية في الوصول لنتائج موثوق بها.

وقال الفيصل، وهو رئيس سابق للمخابرات السعودية، للصحفيين في أبوظبي اليوم السبت “السي.آي.إيه ليست لديها بالضرورة أعلى معايير الصحة والدقة في تقييم المواقف.



الأمثلة على ذلك متعددة”.

وأضاف الأمير، الذي عمل أيضا من قبل سفيرا للسعودية في الولايات المتحدة، أن النتائج التي توصلت إليها المخابرات المركزية الأمريكية بشأن امتلاك العراق لأسلحة كيميائية قبل الغزو الأمريكي في 2003 أثبتت عدم إمكانية الاعتماد عليها.

وقال في حدث في أبوظبي استضافه بيروت إنستيتيوت ومقره نيويورك “كان هذا من أوضح التقييمات غير الدقيقة والخاطئة التي أدت لحرب على نطاق كامل تسببت في مقتل الآلاف”.

وتابع قائلا “لا أرى سببا لعدم تقديم سي.آي.إيه للمحاكمة في الولايات المتحدة.



هذا ردي على تقييمهم لمن يقع عليه الذنب ومن لا تقع عليه مسؤولية ومن فعل ماذا في القنصلية في إسطنبول”.

وشكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن المخابرات المركزية توصلت لنتيجة حاسمة بشأن عملية القتل وقال بدلا من ذلك “لديهم هواجس في اتجاهات معينة”.

وقالت صحيفة تركية يوم الخميس إن جينا هاسبل مديرة سي.آي.إيه لمحت لمسؤولين أتراك بأن لدى الوكالة تسجيلا لمكالمة أصدر فيها ولي العهد السعودي تعليمات “لإسكات” خاشقجي.

وقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، وقالت الرياض، إن خاشقجي قتل وقطعت جثته بعد أن فشلت مفاوضات لإقناعه بالعودة للسعودية.

وأعلن مكتب النائب العام السعودي إنه يسعى لإنزال عقوبة الإعدام على خمسة من المتهمين في القضية لكنه قال إن الأمير محمد لم يكن لديه علم مسبق بالعملية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركي الفيصل : لا يمكن الوثوق في المخابرات المركزية الأمريكية في أمر مقتل خاشقجي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركي الفيصل : لا يمكن الوثوق في المخابرات المركزية الأمريكية في أمر مقتل خاشقجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).